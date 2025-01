"Hoch vom Dachstein an" in der Verfassung? Slowenien warnt die Steiermark

1. Hoch vom Dachstein an, wo der Aar noch haust,

bis zum Wendenland am Bett der Sav'

und vom Alptal an, das die Mürz durchbraust,

bis ins Rebenland im Tal der Drav'

Dieses schöne Land ist der Steirer Land,

ist mein liebes teures Heimatland,

dieses schöne Land ist der Steirer Land,

ist mein liebes, teures Heimatland!



2. Wo die Gemse keck von der Felswand springt

und der Jäger kühn sein Leben wagt;

wo die Sennerin frohe Jodler singt

am Gebirg, das hoch in Wolken ragt

Dieses schöne Land ist der Steirer Land

ist mein liebes teures Heimatland

dieses schöne Land ist der Steirer Land

ist mein liebes, teures Heimatland!



3. Wo die Kohlenglut und des Hammers Kraft,

starker Hände Fleiß das Eisen zeugt

wo noch Eichen stehn, voll und grün von Saft

die kein Sturmwind je noch hat gebeugt

Dieses schöne Land ist der Steirer Land

ist mein liebes teures Heimatland

dieses schöne Land ist der Steirer Land

ist mein liebes, teures Heimatland!

Worte: Jakob Dirnböck. Melodie: Ludwig Carl Seydler