Historisch belastet? Kritik nun auch an Burgenlands Hymne

Nach Kritik an den Landeshymnen von Ober- und Niederösterreich, Kärnten und Salzburg hat die IG Autorinnen Autoren am Montag in einem offenen Brief eine neue Landeshymne für das Burgenland gefordert. Aktuelle Quellen würden belegen, dass deren Komponist Peter Zauner NSDAP-Mitglied gewesen sei. Als Repräsentant eines Bundeslandes sei er daher ungeeignet, hieß es.

