Hurrikan Lorenzo nimmt Kurs auf Europa

Stürmisch und warm startete die Woche in Österreich. Verantwortlich dafür ist aber noch nicht Hurrikan Lorenzo, der gerade über den Atlantik in Richtung Europa zieht, sondern Sturmtief Motimer. In Deutschland sind deshalb bereits Unwetterwarnungen aufrecht, viele Bahnstrecken sind wegen umgeknickter Bäume gesperrt.

Obwohl Motimer mit Böen von bis zu 100 km/h übers Land zieht, ist das Tief harmlos im Gegensatz zu dem, was sich gerade über dem Atlantik abspielt. Das warme Wetter hat Hurrikan Lorenzo nämlich noch mehr Kraft verliehen. Mittlweile hat sich der Sturm auf die Kategorie 5 erhöht – die höchst mögliche Hurrikan-Kategorie. Mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 260 km/h nimmt Lorenzo Kurs auf Europa. Am Dienstag oder Mittwoch soll er auf die Azoren treffen.