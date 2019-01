Hungernde Tiere: Wild leidet unter Schnee

Dramatisch wie schon lange nicht stellt sich die Situation in den tief verschneiten Gebirgslagen für das Wild dar. „Ich müsste dringend hinaus in den Wald, um das Wild zu füttern. Aber es ist unmöglich, die mehr als fünf Kilometer mit irgendeinem Fahrzeug zu schaffen“, berichtet Roman Huber aus Göstling an der Ybbs. Der Jäger sorgt sich wegen der außergewöhnliche Situation sehr um die Tiere: „Die großen Schneemengen sind innerhalb so kurzer Zeit gekommen, dass sich das Wild nicht darauf einstellen konnte. Normalerweise zieht es ja unter solchen Umständen von den Höhen ins Tal. Aber es haben die Tiere inzwischen allergrößte Mühe, von einem Ort zum anderen zu gelangen.“

In der Steiermark und in Salzburg sind Berufsjäger der Bundesforste in ihren Hütten geblieben und haben sich einschneien lassen, damit sie das Wild vor Ort weiter füttern können. „Grundsätzlich ist viel Schnee im Nadelwald eher günstig, weil das Will dann die tiefer hängenden Äste leichter erreichen kann“, erzählt Pia Bucher von den Bundesforsten. Schwierig wird es aber beispielsweise für die Gämsen in baumlosen Lagen. Deshalb versuchen Jäger, - inzwischen auf Tourenskiern - zu den hungernden Tieren vorzudringen, soweit das die Lawinenlage erlaubt. In Einzelfällen wirft man auch Heuballen vom Hubschrauber ab.

Vereinzelt suchen Wildtiere in ihrer Not auch die Nähe von Siedlungen auf. Hier sollte man unbedingt die Jäger verständigen, die wissen, welches Futter die Tiere vertragen.