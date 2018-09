Hundebiss: „Entziehe mich keiner Verantwortung“

Für die Wienerin ist Joey der bereits dritte Rottweiler. „Ich habe seit 28 Jahren Hunde und nie ein Problem gehabt. Ich habe bei Joey alles von A bis Z gemacht. Du kannst in so ein Tier nicht hineinschauen“, sagt die Frau. Mit dem Rüden absolvierte sie den Hundeführschein, hatte alle erforderlichen Impfungen gemacht. Mit dem Gesetz kam sie noch nie in Konflikt.

Die Tragödie will sie nicht schön reden, sich dem Geschehenen stellen. „Der Hund kann am allerwenigsten etwas dafür. Es ist immer das andere Ende der Leine Schuld. Ich entziehe mich keiner Verantwortung. Was mich an dem Ganzen stört, ist, dass man so durch den Dreck gezogen wird“, meint die Besitzerin. Einen Anwalt hat sie bereits engagiert. Die sechswöchige Einspruchsfrist will sie nutzen, um beim Verwaltungsgericht eine Beschwerde gegen das Halteverbot einzubringen. Ihre Existenz sieht die Frau gefährdet. „Es ist eine Sekunde, die dein Leben verändert“, sagt die Wienerin.

Die 1,4 Promille beim Alkovortest kann sich die Verdächtige nicht erklären, mit einem Bekannten hatte sie vorher etwas getrunken. „Ich kann das nicht beurteilen, ob das viel oder wenig ist. Ich bin keine asoziale, alkoholkranke, arbeitsscheue Kampfhundeführerin“, schildert sie und zeigt stolz ihre Wohnung in dem Neubau.

Gegen das Gerücht in der Nachbarschaft, dass sie Joey geschlagen haben soll, will sich die Besitzerin wehren: „Das hab ich auch gelesen, beim besten Willen nicht.“