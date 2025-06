Hunde-Beißtraining: Klage gegen das Verbot von Ex-Minister Rauch

Attacke nach Training

Anlass für die Novellierung war eine tödliche Hundeattacke 2023 in Oberösterreich. Damals fielen drei American-Staffordshire-Terrier eine Joggerin an und verletzten sie so schwer, dass die Frau wenig später starb. Kurz danach kam heraus, dass der Rüde an einem Schutzhundetraining teilgenommen hatte. Die Diskussion, ob Hunde durch diese Trainings "scharf“ gemacht werden, war entbrannt.