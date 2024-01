Eine abgestürzte Hündin ist am Dienstag am Schafberg in St. Gilgen (Flachgau) von einer Feuerwehr-Drohne geortet und in einer aufwendigen Rettungsaktion von Bergrettern aus steilem Felsgelände geborgen worden.

Der Boarder Collie einer tschechischen Urlauberfamilie hatte sich am Montagnachmittag oberhalb der Mittelstation von der Leine losgerissen, war über eine 70 Meter hohe Felswand gestürzt und wurde seither vermisst, wie die Salzburger Bergrettung informierte.

Die Einsatzkräfte konnten die leicht verletzte "Gaia" am Dienstag um 16 Uhr ihren glücklichen Besitzern ausfolgen. Die leichten Verletzungen des Hundes ließ die Familie in einer Tierklinik noch medizinisch abklären.