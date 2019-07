Hund biss Vierjährigen in den Kopf: Bub schwer verletzt

Ein Vierjähriger ist am Freitagnachmittag in Kärnten von einem Hund in den Kopf gebissen und schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, kam es gegen 17.00 Uhr in Hüttenberg (Bezirk St. Veit an der Glan) zu dem Unglück. Beim Hund handelte es sich um den zwei Jahre alten Mischlingsrüden der betroffenen Familie.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Bub mit dem Tier allein gespielt, als dieses aus noch ungeklärter Ursache zubiss. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht.