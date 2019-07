Bürgermeister lässt bissigen Pitbull-Mischling einschläfern

„Ich habe den Hundebesitzer am Donnerstag auf das Gemeindeamt vorgeladen und dann den Entschluss gefasst, die Einschläferung des Tieres zu veranlassen“, sagt der Bürgermeister von Feldkirchen an der Donau im Bezirk Urfahr-Land, Franz Allerstorfer. Weil der Hundehalter in seiner Gemeinde wohnhaft ist, muss er nach dem oö. Tierhaltegesetz auch die entsprechenden Maßnahmen nach dem tragischen Ereignis setzen.

Zwei Mal gebissen

In dem Gespräch habe ihm der junge Mann auch berichtet, dass das Jungtier schon einmal zugebissen hat, berichtet der Ortschef. „Ich habe das nicht gewusst, weil es nicht angezeigt worden war. Die Betroffenen haben mir den Vorfall aber bestätigt“, so Allerstorfer. Dadurch sehe er jetzt gar keine andere Möglichkeit, als den Hund, der angeblich auf den Namen „Tyson“ hört, auf schmerzlose Art aus dem Verkehr zu ziehen. In dem Gespräch mit dem 21-Jährigen hätten sich für ihn etliche gesetzliche Missstände im Zusammenhang mit der Haltung von als gefährlich eingestuften Listenhunden gezeigt, berichtet Allerstorfer.