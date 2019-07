Attacke auf 12-Jährigen: Wieder Debatte um Problemhunde

Welche Regelungen gibt es zur Haltung eines Kampfhundes?

Das schärfste Gesetz gibt es in Wien. Begleitet von heftigen Debatten wurde es erst zu Jahresbeginn verschärft. Ursache für die Novelle des Tierhaltegesetzes war der Tod eines einjährigen Buben in Wien. Das Kleinkind war im Herbst des Vorjahres vom Rottweiler einer alkoholisierten Halterin getötet worden. Zu dem Sicherheitspaket zählt nicht nur eine generelle Leinen- und Maulkorbpflicht für die rund 3.300 Wiener Listenhunde im öffentlichen Raum. Dazu gehört auch eine 0,5-Promille-Grenze für deren Halter. Neu ist zudem, dass Halter ab 1. Juli für die Neuanschaffung eines Listenhundes einen Sachkundenachweis erlangen müssen. Grundsätzlich muss jede Person, die einen mindestens sechs Monate alten Listenhund hält oder auch nur verwahrt, eine Hundeführerscheinprüfung positiv absolvieren.

Wie sieht das in anderen Bundesländern aus?

In Vorarlberg und Niederösterreich muss die Haltung von Listenhunden der Behörde angezeigt bzw. von dieser bewilligt werden. In Oberösterreich, in der Steiermark und in Salzburg müssen Halterinnen/Halter von Hunden aller Rassen grundsätzlich ihre Sachkunde nachweisen (z.B. durch Besuch eines Kurses o.Ä.). In Tirol, dem Burgenland und Kärnten gibt es grundsätzlich keine besonderen Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit ein Hund, egal welcher Rasse, gehalten werden darf. Wird ein Hund jedoch auffällig, etwa wie im jüngsten Fall am Mittwochnachmittag in Ottensheim, sind behördliche Maßnahmen möglich.