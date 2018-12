Hund biss Frau und drei Polizisten

Wenige Tage, nachdem der Wiener Landtag ab 2019 strengere Regeln für Hundehalter beschlossen hat, ist es erneut zu einer schweren Hundeattacke gekommen. Der Schäfer-Mischling einer sturzbetrunkenen Frau hat Freitagabend eine hilfsbereite Passantin und drei Polizeibeamte durch Bisse verletzt.

Ein Zeuge hatte gegen 18.00 Uhr die Einsatzkräfte in die Gschwandnergasse in Hernals gerufen, weil eine 48-Jährige in einem Stiegenhaus gestürzt war und sich verletzte hatte. Die offensichtlich Alkoholisierte verweigerte jede Behandlung ihrer Verletzungen und ließ sich von Polizei und Rettung nur in ihre Wohnung helfen. Dabei schnappte der Schäfer-Mischling nach einem Polizisten und verletzte ihn am Arm.

Nur kurze Zeit später, exakt um 19.10 Uhr, rief ein weiterer Zeuge die Polizei, weil dieselbe Frau in der nahegelegenen Comeniusgasse reglos am Boden lag. Daneben befand sich ihr angeleinter Hund. Eine 24-jährige Passantin wollte helfen und nahm den Vierbeiner auf die Seite, damit die Sanitäter der Berufsrettung Wien der Betrunkenen helfen konnten. Das Tier wollte sich jedoch von der Leine reißen und zu seinem Frauchen laufen. Als der Vierbeiner von der 24-Jährigen zurückgehalten wurde, biss er die junge Wienerin daraufhin in die Hand.