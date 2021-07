Hotel wegen Noroviren zu

Himbeeren aus Mexiko, zwischengelagert in den Niederlanden, dürften den Norovirus ins Parkhotel Pörtschach am Wörthersee eingeschleppt haben. Vier Mitarbeiter und zwei Gäste sind erkrankt. Das Hotel wurde am Freitagabend von der Bezirkshauptmannschaft dicht gemacht.

Jetzt müssen jede Türschnalle, jede Toilette und jeder Winkel des Nobelhotels mit Desinfektionsmittel geschrubbt werden, sagt Hotelsprecher Andreas Zenker: „Für einen Hotelbetrieb ist das ein Horror. Der Virus ist sehr resistent und leicht übertragbar. Unser Haus ist groß, er könnte mittlerweile überall sein. Wir putzen, bis auch die letzte Probe negativ ist.“