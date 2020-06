Horst K. oder: Wie man sich selbst einen Persilschein ausstellt

Als in den ersten Tagen nach der Brandkatastrophe von Kaprun, bei der am 11. 11. 2000 155 Menschen starben, Ermittler das Brandwrack der " Kitzsteingams" untersuchen, sind sie in Gesellschaft von Beamten des Verkehrsministeriums. Keine schöne Optik: Ministerialbeamte aus Wien, die den Zug abgenommen und genehmigt hatten, müssen mit Ermittlungen gegen ihre Person rechnen – befinden sich aber unmittelbar am "Tatort".