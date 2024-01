Bei Bastelarbeiten Feuer gefangen: 82-jähriger Flachgauer gestorben

Bei Bastelarbeiten in seiner Werkstatt in Lamprechtshausen im Flachgau hat Dienstagnachmittag ein 82-Jähriger zu brennen begonnen. Der Mann erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er am Mittwoch in der Früh im Uniklinikum Salzburg gestorben ist, teilte die Polizei im Pressebericht mit.

Ein 64-jähriger Pfleger, der dem brennenden Mann zu Hilfe gekommen war, wurde ebenfalls verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Oberndorf gebracht.

