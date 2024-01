Großbrand in ehemaligen Gasthaus in Salzburg: Vier Personen verletzt

Beim Brand eines ehemaligen Gasthauses in der Nacht auf Samstag in Salzburg sind vier Personen leicht verletzt worden. Sie wurden von der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht, berichtete die Sprecherin des Roten Kreuzes Salzburg, Roberta Thanner, der APA. Ein Passant hatte gegen 3 Uhr das Feuer in dem bereits länger leer stehenden Gebäude, in dem sich ein Gasthaus mit einer angrenzenden Wohnung befand, bemerkt.

