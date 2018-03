Hokuspokus im Spital: Von Wellen bis Wünschelruten

Nach Bekanntwerden der unkonventionellen "energetischen Reinigung" des Krankenhauses Nord ist der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit Schadensbegrenzung beschäftigt. Am Freitag weitete er die Untersuchung des Falls auf zwei weitere Personen aus: Den Stellvertreter jener Programmleiterin, die den Auftrag unterzeichnete und bereits von ihrer Funktion entbunden wurde, sowie eine weitere Person aus dem Krankenhaus Nord-Team. Indes werden immer mehr Details über den dubiosen Auftragnehmer bekannt. Und: Derartige Praktiken sind auch in anderen Spitälern weiter verbreitet, als man annehmen würde.

Wie berichtet, sollte der selbst ernannte "Bewusstseinsforscher" Christoph Fasching auf der KH-Nord-Baustelle unter anderem "Energieflüsse reinigen". Kostenpunkt: 95.000 Euro. Ob auch höhere Stellen von seinem Schaffen wussten, wollte der KAV am Freitag nicht weiter kommentieren. Man könne der internen Untersuchung nicht vorgreifen, sagt eine Sprecherin. KAV-Direktor Herwig Wetzlinger habe den Auftrag jedenfalls nicht unterschrieben, da er unter 100.000 Euro lag, er hätte ihn auch nicht erteilt. Das Anbot von Fasching sei vom Oktober 2017, Wetzlinger wurde erst am 13. November bestellt. Die Problematik des Auftrags liege jedenfalls im Inhalt, unabhängig von der Auftragssumme.

Schwingungen

Fest steht, dass sich der KAV aber auch in anderen Häusern um eine positive Aura bemüht. Bereits Anfang der 2000er Jahre wurden etwa im Otto-Wagner-Spital, in der KAV-Generaldirektion und anderen Häusern sogenannte Metallwellen der Firma Geo Waves "zur Stärkung der körpereigenen Energie, zur Steigerung der Raumqualität und zur Harmonisierung von geopathischen Störzonen" montiert. Laut Firmen-Sprecher Markus Mayer wirken die Geräte "gegen Wasseradern, Erdverwerfungen und magnetische Felder". Untersuchungen mit der Wünschelrute würden gute Ergebnisse zeigen.

Zahlreiche Kunden

Im Landeskrankenhaus Salzburg wurden vor rund 15 Jahren ebenfalls zwei bis drei Dutzend dieser Metallwellen unter der damaligen ärztlichen Leitung von Gernot Pauser installiert. Er steht noch heute dazu: "Es besteht ein Unterschied zu dem esoterischen Klumpert vom KH Nord. Die Metallwellen wurden wissenschaftlich getestet und haben nachweislich zum Wohlbefinden der Patienten beigetragen." Schulmediziner müssten komplementären Methoden gegenüber offener sein, sagt Pauser.

Zu den Kunden von Geo Waves zählen auch Magistrate, Landesregierungen, Finanzämter, namhafte Firmen und Private. Die aktuelle KAV-Führung distanziert sich von derartigen Produkten und der behaupteten Wirkung, wie eine Sprecherin mitteilt. Ebenso wie das Salzburger Krankenhaus. Trotzdem sind einige Geräte noch immer im Einsatz.

Wünschelruten in der Schule

Bei Bürgermeistern, Architekten und Bauherren sind auch Wünschelruten-Spezialisten gefragt. Der Geobiologe Hans Janisch etwa wird regelmäßig von Bürgermeistern beauftragt, um Schulen auszutesten, damit Schüler wissen, wo sie sitzen können. Für Architekten und Bauherren testet Janisch Grundstücke auf Wasseradern aus, um etwa Schlafzimmer richtig zu platzieren. Die Asfinag hatte 2003 ebenfalls derartige Wünschelrutengeher im Einsatz, um Unfallstellen zu entschärfen. Dabei hätten aber nur die "marginalen Kosten für das Material übernommen werden müssen", sagte damals Vorstandsdirektor Franz Lückler.

Der Auftragnehmer des KH Nord, Christoph Fasching, war in der Vergangenheit jedenfalls äußerst umtriebig. Der Ex-Autohändler ist etwa bei der Bundesstelle für Sektenfragen kein Unbekannter – spätestens seit 2012. Damals befasste er sich intensiv mit dem "magischen Datum" 21. Dezember, an dem laut dem Maja-Kalender die Welt untergehen sollte; oder sich, wie es sogenannte "Lichtarbeiter" formulierten, ein "tief greifender Wandel" ereignen würde. Fasching hielt etwa Vorträge, wie man sich am besten auf das Datum und danach vorbereiten solle.

Kein Gewerbeschein

Harsche Kritik an Fasching übt Branchenvertreter Wolfgang Jaspers von der Wiener Wirtschaftskammer. Tätigkeiten wie für den KAV würde kein "seriöser Raumenergetiker" erbringen, sagt er. Fasching habe für diese Profession keine Berechtigung: "Er hat keinen Gewerbeschein." Das bestätigt ein Blick auf Faschings Website: Dort ist er lediglich als Unternehmensberater ausgewiesen.

Fasching selbst will sich nicht zum KAV-Auftrag äußern. "Ich war als Unternehmensberater tätig, unterliege der Schweigepflicht und kann keine Stellungnahme abgeben", sagt er zum KURIER. Auch zu anderen Auftraggebern gibt er keine Auskunft. "Ich bin für viele Menschen im Einsatz, die meine Arbeit schätzen", sagt er nur.