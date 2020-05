Hoher Wellengang im Rafting-Dorado

Smaragdgrüner Fluss, 55 Kilometer lang unverbaut, Trinkwasserqualität. So wird die Salza auf Homepages im Internet beschrieben. Kurzum, sie sei das Zentrum des Wildwassersports.

Tausende Gäste kommen pro Jahr zum Rafting oder Kajak fahren in die Obersteiermark. Ein gutes Geschäft, das sich jetzt auch die Firma "Magic Mountain" nicht entgehen lassen will und in Wildalpen Grundstücke der Bundesforste gepachtet hat: Outdoor-Aktivitäten wolle man anbieten, beschreibt Edgar Zrzavy, der Anwalt des Unternehmens. Ein Basiscamp in Fachwerk, einem Ortsteil von Wildalpen, steht bereits.

Allerdings kommt aus der Gemeinde heftiger Widerstand. Nicht nur, dass sich Anrainer über das " Disneyland" mokieren, Bürgermeisterin Karin Gulas, SPÖ, hält das Vorgehen auch für rechtswidrig: Denn das Wildalpener Salzatal stehe unter Naturschutz.

"Dieses Containerdorf steht zum Teil im Freiland, dort ist maximal die Nutzung als Holzlagerplatz vorgesehen. Da bedarf es einer Umwidmung", ärgert sich die Ortschefin. Doch "Magic Mountain" habe nie ein Projekt eingereicht, obwohl Hütten, Campingplätze und Gastronomie geplant seien. "Man hat zu mir gesagt, man geht über das Land und braucht die Gemeinde nicht. Aber Baubehörde sind wir."