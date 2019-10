Hohenems: Flugzeugdiebe vor Abheben Richtung Amerika ertappt

Sie hatten bereits die Verpflegung für eine Flug über den Atlantik gepackt. Wohl zu ihrem Glück wurden die beiden Männer erwischt, ehe sie eine Flugzeug stehlen und damit abheben konnten.

Das Duo im Alter von 28 und 15 Jahren ist in der Nacht auf Montag auf dem Flugplatz Hohenems in zwei Hangars eingebrochen und hat Vorbereitungen getroffen, um unbefugt ein Privatflugzeug in Betrieb zu nehmen. Mit diesem wollten sie offenbar nach Amerika fliegen, hieß es seitens der Polizei.

Die beiden Männer wurden von der Polizei gegen 5.30 Uhr auf frischer Tat ertappt. Laut Polizei gingen die beiden Männer auf dem Flugplatz, der auf Motor- und Segelflugzeuge ausgerichtet ist, mit Brachialgewalt vor. Um in den ersten Hangar zu gelangen, rissen sie mit einem auf dem Flugplatzgelände abgestellten Quad die Schiebetüre des Gebäudes auf.

Jause für den großen Flug

Beim zweiten Hangar versuchten sie dasselbe, was aber nicht gelang. Deshalb fuhr der 28-Jährige mit dem Quad so lange gegen das Rolltor, bis dieses brach. In weiterer Folge räumten die beiden Männer einen Kühlschrank aus und brachten die gefundenen Lebensmittel in ein Privatflugzeug, das im Hangar abgestellt war.

Kein Pilotenschein

Damit wollten sie nach Amerika aufbrechen, wie Polizeisprecher Horst Spitzhofer gegenüber der APA sagte. Über einen Pilotenschein verfügt der 28-Jährige nicht. Die beiden verhinderten Piloten wurden - wohl zu ihrem Glück - festgenommen.

Der 15-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Gegen den jungen Mann lag bereits ein Haftbefehl vor. Der 28-Jährige wurde angezeigt.