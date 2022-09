Hohe Energiepreise: SPÖ OÖ fordert Gipfel von Sozialpartnern

"Böse Überraschung"

Mit Jahreswechsel könnte vielen eine „böse Überraschung“ ins Haus stehen, denn die Preisgarantie des Landesversorgers Energie AG laufe aus.

Wie eine Preiserhöhung aussehen könnte, demonstrierte die Linz AG am Mittwoch. Diese kündigte per Aussendung eine Erdgas-Preiserhöhung ab 1. Oktober an: Die Erhöhung betrifft den Energie-Grundpreis und den verbrauchsabhängigen Energie-Arbeitspreis. Der Energie-Grundpreis steige etwa von 32 Euro auf 33,09 Euro pro Jahr. Für einen durchschnittlichen Haushalt liege der Preis dann bei etwa 7,42 Cent pro Kilowattstunde (exklusive Mehrwertsteuer). Insgesamt würden durchschnittliche Mehrkosten von rund 44 Euro monatlich entstehen. Man gehöre dennoch noch zu den günstigsten Anbietern, so die Linz AG.