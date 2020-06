Schlusspfiff in der Causa Kartnig

Das letzte Match pfeifen fünf Höchstrichter. Was am 23. April, wohl irgendwann zur späten Mittagsstunde verkündet wird, "pickt", ließ Hannes Kartnig einmal wissen: Der Oberste Gerichtshof entscheidet endgültig, ob Pleite und Malversationen rund um den SK Sturm den bekannten Steirer ins Gefängnis bringen.

Fünf Jahre Haft fasste der 63-Jährige 2012 am Grazer Straflandesgericht aus (mehr dazu...), zusätzlich noch 6,6 Millionen Euro Geldstrafe. Der Erstrichter sah schweren Betrug und Abgabenhinterziehung als erwiesen an: Steuerhinterziehung durch Schwarzgeldzahlungen an die Kicker gestand Kartnig, Betrug am Land Steiermark aber nicht.

Kartnig verließ damals unter Blitzlichtgewitter den Gerichtssaal kommentarlos. Versteckt hat sich der Unternehmer aber seither nicht: Er besuchte die Grazer Opernredoute ebenso regelmäßig wie die Geburtstagsfeier des Grazer Bürgermeisters oder die Sonnwendfeier des niederösterreichischen Landeshauptmannes.