Höchstgericht gibt grünes Licht für die Gemeindefusion

Die steirische Landesregierung hat in einem ihrer Prestige-Projekte einen wichtigen Etappensieg errungen. 16 Gemeinden sind mit ihren Einwänden gegen Zusammenlegungen beim Verfassungsgerichtshof abgeblitzt.

Betroffen sind: Waldbach, Ganz, Parschlug, Tragöß, Eisbach, Tauplitz, Pichl-Kainisch, Altenmarkt/ Fürstenfeld, Etzersdorf-Rollsdorf, Saifen-Boden, St. Marein/ Neumarkt, Rohrmoos-Untertal, Pichl-Preunegg, Etmißl, Raaba und Grambach. 26 Fälle sind noch offen. Die VfGH-Erkenntnisse dürften aber richtungsweisend sein. „Es spricht alles dafür, dass bei den übrigen Fällen auch keine andere Entscheidung zu erwarten ist“, sagt Verfassungsrechtsexperte Bernd-Christian Funk zum KURIER. Selbst VfGH-Präsident Gerhart Holzinger ließ das durchklingen: Man habe mit den Erkenntnissen eine „gewisse Orientierung“ geben wollen, „wie wir die Sache sehen“.

Das Höchstgericht hat generell festgestellt: „Die Verfassung garantiert der einzelnen Gemeinde kein Recht auf ’ungestörte’ Existenz.“ Laut Holzinger ist es gerechtfertigt, Gemeinden zu fusionieren, wenn sie weniger als 1000 Einwohner haben; die Einwohnerzahl stetig sinkt; die Gemeinde finanzielle Probleme hat etc. Unsachlich wäre es, wenn zwei Gemeinden verschmolzen würden, die ein hoher Berg und 20 Kilometer trennen. In den offenen Fällen will der VfGH bis Jahresende entscheiden. Ab 1. Jänner soll es nur noch 288 Gemeinden geben, derzeit sind es 539.