Höchste Lebenserwartung haben in Österreich die Vorarlberger

In Vorarlberg ist die Lebenserwartung österreichweit am höchsten und das Gesundheitsempfinden der Bevölkerung ist im Allgemeinen sehr gut. Das geht aus dem Landesgesundheitsbericht 2022 hervor, den die Landesregierung am Dienstag vorgestellt hat. Umgekehrt ist das Übergewicht "zur Volksseuche geworden", wie es Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher formulierte. Auch ist der Raucheranteil hoch, und nur elf Prozent der Schülerinnen und Schüler bewegen sich mindestens eine Stunde am Tag.

Chronische Krankheiten

Die Lebenserwartung liegt in Vorarlberg bei 85 Jahren (Frauen) und 80,1 Jahren (Männer) - im Österreich-Durchschnitt sind es 83,7 bzw. 79 Jahre. Allerdings werden die letzten etwa 15 Jahre bei mittelmäßiger bis sehr schlechter Gesundheit verbracht. 64 Prozent der Vorarlberger (ab 15 Jahren) gaben an, an einer chronischen Erkrankung zu leiden, etwa an Rückenschmerzen (22 Prozent), Bluthochdruck (20 Prozent) oder Allergien (20 Prozent). Andererseits bewerteten aber auch - in einer Gesundheitsbefragung im Jahr 2019 - 79 Prozent der Befragten ihren Gesundheitszustand als sehr gut oder gut.