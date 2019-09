Hochzeit in Wien eskaliert: 21-Jähriger festgenommen

Randaliert. Eine türkische Hochzeitsfeier ist am Samstagnachmittag in Wien-Simmering eskaliert. Die Polizei wurde in die Grillgasse gerufen, weil ein 21-jähriger Hochzeitsgast auf die Motorhaube eines Autos eingeschlagen und sie dadurch beschädigt haben soll. Zuvor hatte es einen Streit zwischen dem Gast und dem Lenker des Autos gegeben, hieß es am Notruf.

Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der 21-jähriger Österreicher laut Polizeiprotokoll äußerst aggressiv, beschimpfte die Polizisten und versuchte, sie zu stoßen. Als daraufhin die Festnahme ausgesprochen wurde, bedrängten weitere Hochzeitsgäste die Beamten. Deshalb drohten die Polizisten den Einsatz von Pfefferspray an.

Laut Polizei musste ein Großaufgebot zur Unterstützung herbeigerufen werden, um die Gemüter wieder abzukühlen. Das zeigte dann auch tatsächlich Wirkung. Der Mann befindet sich in Haft, ihm wird Widerstand gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung vorgeworfen.