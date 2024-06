Hochwasser: Wie sich Österreich seit Jahren gegen die Fluten wappnet

Bei dem aktuellen Pegelstand der Donau kommen bei vielen Linzern Erinnerungen an das Jahrhunderthochwasser von 2002 hoch. Das Ausmaß der Schäden ist vom damaligen Niveau allerdings weit entfernt. Nicht zuletzt, weil Österreich seit Jahrzehnten konsequent in den Hochwasserschutz investiert. Eine Flutkatastrophe, wie sie derzeit Deutschland in Atem hält, konnte hierzulande bisher vermieden werden.

In Deutschland wurden zuletzt 372 Mio. Euro in Form öffentlicher Gelder für den Hochwasserschutz ausgegeben, während das Wasserwirtschaftsministerium in Österreich allein im Jahr 2024 rund 124 Mio. Euro in Hochwasserschutzprojekte investiert.