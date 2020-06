Hochwasser: Wer zahlt den Einsatz der Helfer?

Der heftige Regen - zeitweise hatte es auch gehagelt - hatte gegen 16.10 Uhr eingesetzt, so Bezirks-Feuerwehrpressesprecher Robert Pusterhofer. Die Untergeschoße einiger Häusern standen binnen kurzer Zeit unter Wasser, in Langenwang wurde eine Unterführung der ÖBB-Südbahnstrecke überflutet. In Neuberg wurde der Lichtenbach verklaust und musste freigeräumt werden. Die Lage entspannte sich jedoch, als die heftigen Niederschläge nachließen und in Landregen übergingen.

Ruhig ist es zum Glück in Oberösterreich geblieben.Die neuerlichen Regenfälle am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag haben keine größeren Überschwemmungen nach sich gezogen.