Ticker-Nachlese am Mittwoch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hieß es vor allem entlang der Donau in Ober- und Niederösterreich zittern, ob die Dämme halten. In Oberösterreich sind die Pegelstände der Donau in der Nacht zwar gesunken, von Entspannung wollten die Einsatzkräfte aber noch nicht sprechen. In der Nacht erreichte die Donau in Grein ihren Scheitelpunkt. Die Donau wurde schließlich um Haaresbreite in ihrem Bett gehalten, es ging um wenige Zentimeter.

In der Wachau hat das Erreichen des Scheitels des Donau-Hochwassers „leichte Entspannung“ gebracht. Der Pegelstand bewege sich freilich noch immer auf hohem Niveau. „Alle Sicherungsmaßnahmen bleiben daher aufrecht.“ Die Höchststände in Ybbs (Bezirk Melk) und in Kienstock wurden in der Nacht überschritten. Von Entwarnung kann allerdings noch keine Rede sein. Das Hochwasserzentrum hat sich nun weiter östlich verlagert. In Theiß nahe Krems spitzte sich die Situation am Mittwoch wieder zu. Der auf einer Länge von 800 Meter völlig durchweichte Damm in Theiß nahe Krems erhielt eine „zweite Verteidigungslinie“. In Wien kam es zu Überflutungen, am Mittwoch mussten in Hainburg wieder Häuser evakuiert werden.