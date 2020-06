Hochwasser-Bilanz: 4600 Soldaten im Einsatz

Die Luftstreitkräfte waren mit 17 Hubschraubern und Flugzeugen gleichzeitig in der Luft. In Summe seien 405 Flugstunden absolviert worden, hieß es seitens des Bundesheeres. In dieser Zeit wurden 1366 Personen ausgeflogen und 1717 Tonnen Material in die Hochwassergebiete befördert.

Bewährt habe sich ein Mal mehr die Kooperation mit den freiwilligen Feuerwehren, betonte Verteidigungsminister Klug: „Gemeinsam mit den Feuerwehren stellen wir die Speerspitze gegen das Hochwasser, bei den Aufräumarbeiten bilden wir das Rückgrat.“