Hitzewarnung bei bis zu 35 Grad: Wie lange es heiß bleiben wird

Es bleibt heiß am Donnerstag

Nochmals ist Hochdruckeinfluss am Donnerstag wetterbestimmend und in weiten Teilen des Landes ist es sonnig und heiß. Am Nachmittag entstehen über den Bergen meist nur lokale Wärmegewitter, sonst bleibt es meist niederschlagsfrei. Erst in der Nacht auf Freitag könnten Gewitterlinien über Bayern auch das nördliche Alpenvorland erreichen. Der Wind weht tagsüber nur schwach. Die Frühtemperaturen betragen 16 bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 28 bis 34 Grad.

