Hitze bringt wieder Unwetter: Muren und Erdrutsche in Tirol

Am Dienstagnachmittag und -abend zogen von Westen her einige Unwetter über Österreich. In Tirol kam es dabei zu teilweise erheblichen Schäden, Muren und Erdrutsche wurden gemeldet, berichtete die Tiroler Tageszeitung online.

Gegen 21.30 Uhr zog die Unwetterfront laut dem Portal uwz.at über Oberösterreich.

