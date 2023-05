Hitler-Rede in ÖBB-Zug: Matthä wandte sich an Israelitische Kultusgemeinde

Nachdem am Sonntagabend Auszüge einer Hitler-Rede in einem ÖBB-Raijet abgespielt worden sind, hat sich ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä am Dienstag in einem der APA vorliegenden Brief an den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, gewandt. "Ich bin über diesen Vorfall persönlich zutiefst schockiert und habe unmittelbar veranlasst, dass interne Ermittlungen aufgenommen werden", schreibt Matthä.