Historische Ausmusterung an der ältesten Militärakademie der Welt

Am Freitag erfolgte im Rahmen einer gemeinsamen akademischen und militärischen Feier die Verleihung des akademischen Grades „Bachelor of Arts in Military Leadership“ sowie die Beförderung zum Leutnant. 70 Berufsoffiziere des Österreichischen Bundesheeres wurden dabei zum Leutnant befördert, darunter drei Frauen. Weitere 31 Milizoffiziere haben die Ausbildung abgeschlossen.

Besonderes Highlight dieser Zeremonie: Erstmals waren fünf Soldaten der Armee aus Bosnien und Herzegowina unter den Absolventen der Theresianischen Militärakademie. Im Rahmen der „Regionalen Initiative Westbalkan“ unterstützt Österreich die Staaten Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und Montenegro unter anderem durch die Ausbildung von Offiziersanwärtern.