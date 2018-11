Hirschenkogel: Neuer Anlauf für ein Wintermärchen

Jahrelang wurde wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Vor Kurzem haben die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sowie die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt alle Verfahren im Zusammenhang mit dem Verkauf des Grandhotel Panhans eingestellt.

Weil dadurch auch die Vorwürfe vom Tisch sind, hofft der ukrainische Geschäftsführer der Panhans Holding Group, Viktor Babushchak, auf eine rosige Zukunft am Semmering. Nach der behördlichen Sperre der Bergbahnen im vergangenen Winter und technischen Pannen war die Sorge des Landes NÖ und der Organisatoren groß, dass auch der heurige Damen-Skiweltcup am 28. und 29. Dezember Schaden nehmen könnte. Doch die ukrainischen Investoren haben ihre Kritiker vor der Wintersaison Lügen gestraft. Bei einem Lokalaugenschein des KURIER zeigten Babushchak, sein Semmering-Geschäftsführer György Dobrovolszkij und dessen rechte Hand, Nazar Nydza, dass in den vergangenen Monaten eifrig investiert wurde. „Drücken wir es so aus. Als wir 2013 das Hotel Panhans und die Bergbahnen gekauft haben, gab es leider nicht nur wirtschaftliche, sondern auch technische Probleme, die wir übernommen haben“, so Babushchak.

Neben allen elektrischen Leitungen mussten heuer am Berg auch fünf Kilometer Wasserrohre für die Beschneiung neu verlegt werden. Das komplette Beschneiungssystem wurde in den vergangenen Wochen ausgetauscht. Dieser Tage wurden 33 von insgesamt 42 Schneekanonen der neuesten Generation angeliefert und am Zauberberg in Stellung gebracht. Kostenpunkt pro Kanone: 40.000 Euro. „Damit schaffen wir die notwendige Grundbeschneiung aller Pisten innerhalb einer Woche“, so Dobrovolszkij.