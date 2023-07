Seltenes Naturschauspiel: Gleich zwei Supermonde in Österreich im August

Der am 31. August zu sehende Supermond wird inzwischen häufig als "Blue Moon" bezeichnet. Mit der Farbe Blau hat der Name jedoch rein gar nichts zu tun. Die Bezeichnung "Blue Moon" drückt etwas sehr Seltenes aus. Weil das Ereignis, dass zwei Vollmonde innerhalb eines Monats zu sehen sind, nur selten vorkommt, gibt es im englischen Sprachgebrauch die Redewendung "once in a blue moon" (dt.: "alle heiligen Zeitenl") - daher "Blue Moon".