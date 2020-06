Hilfseinsatz im Ausland voll im Trend

"Nach Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit wollte ich ,etwas anderes‘ machen. Meine Tochter ist erwachsen, ich muss also nicht mehr so viel Rücksicht nehmen. Und im Ausland leben und arbeiten wollte ich schon immer", sagt Susanne Meitz, die von " Voluntaris" (www.voluntaris.at) zu einem Sozialprojekt in Mexiko vermittelt wurde. Bei " Sueninos" werden Kinder betreut, die ihre armen Familien als Straßenverkäufer oder Schuhputzer unterstützen müssen und deshalb die Schule meist nicht besuchen können. "Man hat jemand gesucht, der neben Aufgaben im Marketingbereich Videos über das Projekt und mit den Jugendlichen macht. Genau das, was ich gerne tue – eine Win-win-Situation", schildert Meitz.

Von ihrer Aufgabe ist sie begeistert: "Das Projekt ist wirklich toll und sinnvoll – eigentlich noch besser als erwartet. Die Freiwilligen sind voll integriert." Dass sie mit den Leute vor Ort lebt und deren Vertrauen gewinnen konnte, freut sie besonders und ermöglicht intensive Erfahrungen und Einblicke: "Ich entdecke täglich neue Möglichkeiten, möchte jetzt ein Videoporträt über Frauen bei Sueninos machen."

Ob sie ein ähnliches Abenteuer wieder machen würde? "Derzeit kann ich mir eine Rückkehr gar nicht vorstellen, vielleicht ziehe ich gleich weiter. Momentan ist die Zukunft nicht wichtig, nur das Hier und Jetzt."