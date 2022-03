Weiterhin Sonnenschein

Ein Ende der Schönwetterperiode ist vorerst nicht in Sicht. Erst in der kommenden Woche wird das wetterbestimmende Hoch laut der Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) abgebaut. Die Temperaturen sind in der Früh kalt, tagsüber aber sehr mild.

Am Freitag bleibt hoher Luftdruck für Österreich wetterbestimmend. Die Sonne scheint dabei die meiste Zeit und in nahezu allen Landesteilen von einem weitgehend wolkenlosen Himmel. Lediglich über den Alpengipfeln tauchen im Tagesverlauf ein paar Quellwolken auf. Mit ihnen können bis zum Abend im Bergland einzelne unergiebige Regenschauer nicht ausgeschlossen werden. Der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen in der Früh liegen zwischen minus zwei und plus fünf Grad, bis zum Nachmittag erwärmen sie sich auf 15 bis 19 Grad.

Bis 20 Grad

Am Samstag scheint weiter in den meisten Landesteilen die Sonne von einem wolkenlosen Himmel bis zum Abend. Ein paar Quellwolken bilden sich nachmittags lediglich im Bereich der Alpengipfel sowie mitunter auch in der Südoststeiermark. Die Wahrscheinlichkeit für kurze Regenschauer bleibt allgemein jedoch gering. Der Wind kommt aus unterschiedlichen Richtungen und weht schwach bis mäßig. Von minus zwei bis plus fünf Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf 14 bis 20 Grad.

Am Sonntag streifen ein paar Wolkenfelder den Nordosten. Tagsüber tauchen über den Bergen auch Quellwolken auf, die aber kaum Schauer bringen. Ansonsten sorgt der Hochdruckeinfluss neuerlich für ungestört sonniges Wetter, teilweise ist es auch wieder nahezu wolkenlos. Es weht schwacher bis mäßiger Wind, meist kommt er aus Nordost bis Südost. Die Frühtemperaturen liegen bei minus zwei bis plus sieben Grad, die Höchsttemperaturen meist bei 16 bis 22 Grad.