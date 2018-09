Herbert von Karajans unbedankte Frau

Die so nicht stimmen, denn Karajan war bereits 1933 in Salzburg der NSDAP beigetreten – zu einem Zeitpunkt, als die Partei in Österreich verboten war. In Aachen wurde er dann ein zweites Mal Mitglied, womit der erste Beitritt für ungültig erklärt wurde.

Nach dem Krieg als Parteimitglied belastet, wurde Karajan in Wien von den Alliierten mit Auftrittsverbot belegt. Damit war der Moment gekommen, da ihm die Ehe mit seiner „nichtarischen“ Frau zur wichtigen Stütze wurde.

1945 flehte Herbert von Karajan seinen „halbjüdischen“ Schwiegervater Paul Gütermann in einem Brief an, ihm in seinem „Entnazifizierungsprozess“ beizustehen. Anita und ihre Familie verteidigten Karajan, was dazu beitrug, dass er ab Oktober 1947 wieder dirigieren durfte.