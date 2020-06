Helmut ist jetzt als Christina glücklich

Freilich, so einfach, wie sie es beschreibt, war es auch für Christina nicht. "Verschwinde, Transensau" ist noch einer der harmloseren Ausdrücke, die sie zuweilen hören muss. 80 Prozent der Freunde aus dem früheren Leben sind weg. "Die Gesellschaft ist nicht tolerant", urteilt Christina, Conchita Wurst beim Song Contest hin oder her. Christina spricht übrigens explizit von Tom Neuwirth, nicht Conchita. "Er is’ ein homosexueller Mann, Conchita ist eine Kunstfigur. Ich möcht’ nicht wissen, was die Österreicher gesagt hätten, wenn er nicht gewonnen hätte. Den hätten’s zur Sau gemacht."

Studien zufolge sollen 0,5 Prozent der Österreicher transsexuell sein, Christina unterstützt Betroffene in Graz bei einer Selbsthilfegruppe. Auch ein Buch hat sie geschrieben. "Ich will den Leuten sagen, Transsexualität ist nichts Schlimmes und nichts Unanständiges. Diese Leute sind nicht deppert und man kann ganz normal mit ihnen reden", beschreibt sie. "Am Ende meines Lebens will ich sagen können, ich habe einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass das endlich normal ist."