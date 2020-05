Kabarettreifer Auftritt von Helmut Berger vor Gericht

Wenn es nicht bald losgeht, gehe ich wieder.“ Eilig hatte es Schauspieler Helmut Berger am Montag im Salzburger Landesgericht. Er komme direkt aus Paris und müsse auch gleich wieder zurück, ließ er die Journalisten wissen. Von Kameras verfolgt wurde der 69-Jährige dann aber pünktlich aufgerufen. Als Zeuge „Steinberger“ – so heißt der Filmstar mit bürgerlichem Namen – musste er zu jener Schlägerei aussagen, die sich in der Nacht zum 2. Februar im Lokal „Chez Roland“ zugetragen hatte. Bergers Manager Helmut Werner (29) – zukünftiger Schwiegersohn von Baumeister Richard Lugner – hatte bei dem Streit einem 18-Jährigen aus Hallein das Nasenbein gebrochen, Werner selbst soll laut Anklage von einem 22-jährigen Halleiner verletzt worden sein. Alle drei wurden wegen Körperverletzung angeklagt.