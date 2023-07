Heißes Wochenende dank Verkehr und Red Hot Chilli Peppers

Der ARBÖ-Tipp: „Im Großraum Innsbruck, im Raum Kufstein bzw. Reutte gibt es auch diesen Samstag und Sonntag ein Fahrverbot von 7 bis 19 Uhr. Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg gelten Auf- und Abfahrtssperren zwischen Puch/Hallein und Zederhaus von Freitag, 0 Uhr bis Sonntag, 24 Uhr. Ausgenommen sind sowohl in Tirol als auch in Salzburg der Anrainer-, Quell- und Zielverkehr.“

Red Hot Chili Peppers bringen Schärfe ins Ernst Happel Stadion

Am Freitag werden die Red Hot Chili Peppers mit ihren Special Guests Iggy Pop und King Princess im Ernst Happel Stadion ihren Fans so richtig einheizen und so für noch mehr Wärme sorgen. „Rechnen Sie bei Anreise auf der Südosttangente (A23) vor der Abfahrt Handelskai, am Handelskai selbst, auf der Meiereistraße und auch auf der Ausstellungsstraße, Engerthstraße, Trabrennstraße und Vorgartenstraße mit längeren Wartezeiten“, rät der ARBÖ.