Heißer Abschluss der Sommerferien

Die kommenden Tage werden freundlich und sonnig, aber nicht wolkenlos. Vor allem in den Bergen wird es unbeständig mit Wärmegewittern. Im Flach- und Hügelland bleibt es meist trocken, Gewitter können aber nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der Temperatur gibt es wenig Unterschiede und Schwankungen. Die warme, feuchte Luftmasse sorgt aber immer wieder für Wärmegewitter.

Bevor es wieder in die zurück in die Schule geht, gilt es also, die letzten Sonnenstrahlen und spätsommerlichen Temperaturen noch einmal auszunutzen.