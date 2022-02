Heimskandal: Für frühen Feierabend Bewohner „um 15 Uhr ins Bett gebracht“

Neben den dienstrechtlichen Konsequenzen drohen nun auch strafrechtliche. Die Stadt Kufstein hat am Dienstag eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck eingebracht, wie deren Sprecher Hansjörg Mayr bestätigt: „Es wird nun geprüft, ob und wegen welchem Verdacht ermittelt wird. Es steht der Verdacht des Betrugs und allenfalls der Vernachlässigung von Pflegebedürftigen im Raum.“

Die Stadt hat auch die Heimanwaltschaft über den Fall informiert. Laut Krumschnabel habe es bisher nie Beanstandungen gegeben. Eine Lehre aus dem Fall ist für ihn, dass künftig vielleicht auf „überraschende Heimeinschauen“ gesetzt werden müsste. Und zwar nicht nur in Kufstein. Denn ähnliche Arbeitszeitfälschungen seien wohl auch in anderen Altersheimen möglich und offenkundig schwer zu enttarnen. „Bei Stempelsystemen braucht es immer auch ein gewisses Maß an Vertrauen.“

Er stellt aber auch klar, dass in dem betroffenen Heim, in dem rund 100 Bewohner betreut werden, viele Mitarbeiter eine hervorragende Arbeit leisten würden. Für diese sei die Situation nun sicher sehr unangenehm.