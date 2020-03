"Heiler" verspricht Schutzformel gegen Corona

Auf seiner Homepage allerdings schreibt er vom göttlichen Vermächtnis und der größtmöglichen Heilung durch Liebe. Ganz unten findet sich ein kleiner Hinweis, dass seine Dienstleistungen keine medizinischen Behandlungen ersetzen, den Genesungsprozess allerdings positiv beeinflussen würden.

Auch Elisabeth Albrecht, die eine Praxis für Naturheilkunde betreibt, ist als Vortragende am Sonntag dabei. Doch sie betont: „Mit der Schutzformel habe ich nichts am Hut.“ Sie gesteht zu: „Vielleicht erwartet sich da der eine oder andere mehr davon.“ Ihr gehe es darum, die Menschen zu sensibilisieren, was sie vorsorglich tun könnten. Also Hände waschen und Abstand halten. „Oder sich wieder einmal ein Kompott mit Anis und Zimt zu machen. Das macht das Virus zwar nicht weg, aber es stärkt von innen heraus.“