HCB: Politik ist blind, taub, sprachlos

Die Verunsicherung in der Bevölkerung im Görtschitztal ist enorm. Während ein U-Ausschuss die Schuldfrage im HCB-Skandal klären soll – er tagt am kommenden Mittwoch – versucht die Landesregierung mit einem aktuellen Flugblatt offene Fragen der Menschen in der betroffenen Region zu klären. Man setze auf umfassende Information, hieß es am Samstag in einer Aussendung.

Entwarnung gibt es demnach in der Frage, ob Obst und Gemüse im Frühjahr angesichts der HCB-Belastung im Görtschitztal im Hausgarten bedenkenlos angebaut werden kann. "Wir rechnen damit, dass selbst angebautes Obst und Gemüse nicht auffällig mit HCB belastet sein wird. Obst und Gemüse können im Frühjahr in den Hausgärten also wieder angebaut werden", erklärt Michael Kundi von der Meduni Wien dazu im Flugblatt der Landesregierung.

Die will in ihrer kommenden Sitzung den Auftrag zur Erarbeitung eines Zukunftsprogramms für das Görtschitztal erteilen.