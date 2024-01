Hausdurchsuchung in Partykeller: Blechpolizist "Vinzenz" ist wieder da

Er ist wieder da! Nach drei Jahren hat die steirische Exekutive ihren „Blechkollegen“ Vinzenz, einen Polizistenaufsteller, wieder. 1,80 Meter groß, schlank und blau uniformiert.

Alles im Zuge einer Hausdurchsuchung im Bezirk Graz Umgebung, bei der neben dem Aufsteller in Polizistenform auch reichlich Suchtgift und sogar Waffen gefunden wurden.



Der Aufsteller wird u.a. für Verkehrs-erzieherische Maßnahmen verwendet und kommt in Straßenbereichen zur Anwendung, bei denen besondere Vorsicht geboten ist.

Aufgrund andauernder Ermittlungen der Polizisten erhärtete sich der Verdacht, dass „Vinzenz“ sich fernab seiner ursprünglichen Heimat in einem Partykeller, in einem Einfamilienhaus, in Graz befinden könnte. Als die Polizeistreife Samstagmittag eine Nachschau bei dem Haus hielt, konnte der vor drei Jahren gestohlene Blechaufsteller „Vinzenz“, sowie eine geringe Menge an Cannabiskraut im Beisein eines 26 Jahre alten Beschuldigten sichergestellt werden.

Cannabis-Plantage

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurde eine Cannabis-Indoorplantage mit einer hohen zweistelligen Zahl an Zuchttöpfen und bereits fertig getrocknetes Kraut sichergestellt.



Ebenfalls konnten die Polizeibeamten vor Ort mehrere Waffen (Airsoft, Luftdruck und Schreckschuss) finden, welche ebenfalls sogleich sichergestellt wurden.