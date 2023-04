Haslauer zur Salzburg-Wahl: "Derzeit Wahlziel der ÖVP erreicht"

Sagartz bescheinigt Haslauer "gute politische Arbeit"

Der burgenländische ÖVP-Landesparteiobmann Sagartz betonte angesichts der großen Verluste der Volkspartei, dass „verschiedene Parteien, die den Landeshauptmann stellen, bei den letzten Landtagswahlen Verluste hinnehmen mussten“. Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) habe „gute politische Arbeit“ geleistet und einen engagierten Wahlkampf geführt, dennoch sei es nicht gelungen, das Minus zu verhindern. „Nun geht es darum, Vertrauen zurückzugewinnen und weiter redlich zu arbeiten“, meinte Sagartz.

Niederösterreichische ÖVP ortet "Proteststimmung

Die schwarze niederösterreichische Landespartei am Sonntag eine "Proteststimmung im Ganzen" geortet. Diese sorge "offensichtlich dafür, dass die politischen Ränder gestärkt werden. Eine Entwicklung, der es mit ganzer Kraft entgegenzuwirken gilt", konstatierte Bernhard Ebner, der Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich.

"Nach Tirol, Niederösterreich und Kärnten sehen wir erneut ein Wahlergebnis, bei dem die etablierten Regierungsparteien Stimmenverluste hinnehmen mussten", wagte Ebner in einer ersten Stellungnahme einen Rückblick. Am 29. Jänner hatte seine Partei bei der Landtagswahl in Niederösterreich mit 39,93 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren und die Absolute in Landtag und Landesregierung verloren. Die Salzburger Volkspartei habe sich trotz widriger Umstände als stärkste Kraft behaupten können, strich Ebner hervor.