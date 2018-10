Haslauer macht Salzburger Obusse zur Chefsache

Als Sofortmaßnahme werden Partner-Werkstätten zur schnelleren Reparatur aufgestockt, dazu werden die internen Reparaturarbeiten beschleunigt. Vonseiten der Salzburg AG wird betont: „Es ist eine herausfordernde Situation, aber es gab und gibt keine Einschränkungen im Obus-Betrieb.“ Über die aktuellen Maßnahmen ließ sich Haslauer vom Vorstand berichten, dazu sollen in den nächsten 14 Tage ein mittelfristiges Investitionskonzept und eine Personaloffensive ausgearbeitet werden.

Bereits fix ist, dass der Einkauf neuer Geräte beschleunigt wird. Im kommenden Jahr soll es elf neue Obusse geben, dazu sollen in den nächsten fünf Jahren 39 weitere kommen. Danach soll die Busflotte runderneuert sein. Aktuell sind 66 Fahrzeuge im Einsatz die zehn Jahre oder jünger sind. Die Frischzellenkur wird freilich nicht reichen, um die langjährige Salzburger Verkehrsmisere zu beenden. Zumal bereits am Mittwoch das nächste Verkehrschaos droht. Zum Tag der Deutschen Einheit werden Tausende deutsche Tagesgäste zum Shoppen in der Stadt erwartet. Das endete in den vergangenen Jahren regelmäßig im Verkehrskollaps, vor allem bei Schlechtwetter, das auch für Mittwoch prognostiziert wird.

Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer: Seit Dezember ist die Bahnstrecke nach Freilassing dreigleisig ausgebaut, viermal stündlich gibt es eine Direktverbindung nach Deutschland. Bleibt nur mehr die Frage, ob die Einkaufsgäste zum Umstieg in den Zug bereit sind.