Haselsteiner-Klage wegen Tweet: Kein Sohn von Ex-LH Wallnöfer

Der Klagsreigen um die Erler Festspiele – Ex-Leiter Gustav Kuhn und Mäzen Hans Peter Haselsteiner auf der einen Seite und der Tiroler Blogger Markus Wilhelm auf der anderen – nimmt kein Ende. Am Montag ging es am Landesgericht Innsbruck um einen Tweet des Ötztalers, durch den sich Haselsteiner in seiner Ehre gekränkt sieht.

Wilhelm hatte einen Zeitungsschnipsel aus dem Falter-Ranking „Best of Böse“ veröffentlicht. In dem war Haselsteiner wegen der Klagen gegen den Ötztaler Internet-Publizisten auf Platz 100 gelistet und mit einem wenig schmeichelhaften Foto abgebildet worden.

Wilhelms Kommentar dazu war Auslöser für die Klage: „Nur ein übles Gerücht. Einem Eduard Wallnöfer gleicht dieser Herr meines Erachtens überhaupt nicht“.