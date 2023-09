Harley-Treffen in Kärnten: Vertrag bis mindestens 2030 verlängert

Das Harley-Treffen am Faaker See wird bis mindestens 2030 in Kärnten stattfinden. Harley-Davidson, die Region Villach - Faaker See - Ossiacher See und die Kärnten Werbung unterzeichneten am Mittwochabend einen entsprechenden Vertrag für die kommenden sieben Jahre, teilte die Kärnten Werbung in einer Aussendung mit.

