Hans Peter Haselsteiner plant über 100 Zinshäuser

„Heutzutage kann man ohne ein Erbe oder Unterstützung von der Familie kein Haus mehr bauen“, sagte der Bauunternehmer Hans Peter Haselsteiner. Über 100 geplante Landzinshäuser sollen leistbaren Wohnraum bieten, Mehrheitseigentümer dabei ist Haselsteiner. Das erste Landzinshaus wurde am Mittwoch in Mitterndorf an der Fischa (Bezirk Baden) eröffnet. Auf drei Einfamiliengrundstücken sind elf Wohneinheiten entstanden. Die effiziente Flächennutzung sei ein Kernthema bei dem Bauprojekt, so Haselsteiner. Zu haben sind die Wohnungen um durchschnittlich 7,90 Euro pro Quadratmeter.