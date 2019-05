Hannibal Gletscherschauspiel in Sölden - ein Panorama-Theater

Damit sind wir mitten drin

Der halbe Ort Sölden schnallt die Ski an, wenn es um die Vita des karthagischen Feldherren geht, in subtiler Weise analysiert auf der Couch des riesenhaften Rettenbach Gletschers. Auf 3000m Seehöhe und mit allem, was die bewusste und unbewusste Kenntnis der Geschichte der Punischen Kriege dabei assoziiert, entfaltet sich ein reales Geschehen, das wir so noch nie und nirgends gesehen haben. Ein Arsenal moderner Pisten- und Seilbahntechnik springt in antike Rollen, Flugzeuge verfolgen einander, Motorradreiter, Fallschirmspringer und Tänzer übertreffen sich im Streit um die Vorherrschaft im Handlungsballett. Ballett? Irgendwie ja, denn selbst der zeitgenössische Tanz hat dort seine Wurzeln. Und erst recht die Pirouetten der Pistenbullys. Ziehen Sie sich in jedem Fall warm an!